Жители Ставрополья в Instagram проголосуют за выходной 31 декабря

В двух регионах страны — Томской и Кировской областях — уже пошли навстречу жителям и объявили последний день года выходным.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров решил узнать мнение жителей региона о выходном дне 31 декабря и запустил в Instagram голосование.

— Получаю много обращений с просьбой перенести рабочий день с этой даты на 28 декабря, чтобы дать людям возможность без спешки подготовиться к встрече Нового года, — написал глава региона.

Пока практически все — около 93% — выбирают выходной. Сам Владимиров также поддерживает эту идею.

Напомним, в этом году 31 декабря выпадает на рабочий день. Многих россиян это расстроило, потому что они могут не успеть подготовиться к празднику. В двух регионах страны — Томской и Кировской областях — уже пошли навстречу жителям и объявили 31 декабря выходным.

Местные власти объясняли свой выбор желанием угодить женщинам, на чьи хрупкие плечи традиционно возлагается весь груз подготовки к новогоднему застолью. Поэтому ещё в одном регионе — Ростовской области — губернатору направили обращение с просьбой сделать 31 декабря выходным днём для всех ростовчанок.