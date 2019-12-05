В прогнозе о сильных морозах на Новый год в Москве нашли "вашингтонский след"

По мнению Евгения Тишковца, точный прогноз на конец декабря можно дать только за 5–6 дней до праздников.

Прогноз от "Гисметео" о морозах до минус 34 градусов в канун Нового года в Москве — это автоматически выведенные показания, основанные в том числе на показаниях с вашингтонского метеоцентра. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Это бред. Это тупое раскодирование робота. Он берёт данные с вашингтонского метеоцентра. Плюс они сами что-то ковыряют, подкручивают. Вы не смотрите эти прогнозы, — передаёт НСН его слова.

Синоптик отметил, что любой автоматический прогноз нужно корректировать. Да и рано ещё давать точный прогноз на конец декабря. Можно сделать только предположения, ну а более точные температуры на Новый год станут известны только за 5–6 дней.

По данным Тишковца, "оттепельная слякотная погода", которая началась сегодня, продержится до середины декабря. Температура воздуха в эти дни будет околонулевая. А во второй половине декабря уже устоятся отрицательные температуры: ночью — от минус 4 до минус 9 градусов, днём — от минус 1 до минус 6 градусов.

Ранее Лайф сообщал, что москвичей предупредили о недомоганиях из-за резких перепадов температуры.