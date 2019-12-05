США усилили санкции против России

Соединённые Штаты расширили санкции против России, включив в чёрный список 17 человек и семь компаний. Это следует из документа, опубликованного на сайте Минфина США. Причиной новых ограничений кратко указана деятельность в киберпространстве.

В списке лиц, в отношении которых введены санкции, значатся Карлос Альварес, Алексей Башлыков, Гульсара Бурхонова, Давид Губерман, Денис Гусев, Георгиос Мандис, Андрей Блотницкий, Азамат Сафаров, Татьяна Шевчук, Дмитрий Слободский, Кирилл Слободский, Дмитрий Смирнов, Иван Тучков, Игорь Турашев, Артём Якубец, Максим Якубец, Руслан Замулко.

Юридические лица следующие: ООО "Бизнес-столица", EVIL CORP, ООО "Трейд-Инвест", ООО ЦАО, ООО "Вертикаль", ОООН "ЮНИКОМ".

Нужно отметить, что США периодически вносят изменения в санкционный список. К примеру, в октябре расширили санкции против России из-за поставок для военных в Сирии. А сейчас звучат призывы ввести новые санкции из-за "Северного потока — 2".