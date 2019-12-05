Под Тверью разыгралась лесная драма: лося, лису и семерых медведей убило током

Сначала в проводах запутался лось, медведи учуяли добычу, но электричество погубило и их.

Около 10 зверей погибли от удара током из-за провисшего электропровода на болоте в Тверской области. Об этом рассказал заслуженный эколог России Валентин Пажетнов.

— Столб стоял у болота. Почва просела, и провод провис. В нём запутался лось. Медведи учуяли запах мяса и пришли на место, где тоже погибли. Провод 10 киловольт, коснулся — и всё, — цитирует его РИА "Новости".

Также жертвами электричества стали несколько енотовидных собак и лисица.

Оказалось, что инцидент произошёл в июне, когда у медведей был гон, поэтому их оказалось так много в одном месте.

При этом Пажетнов отметил, что старые деревянные опоры ЛЭП были не такие устойчивые, как сейчас, поэтому гибель животных от электричества случалась чаще.

— Ветер качает провод, и он трещит. Раз трещит — значит, там что-то живое. У нас был случай лет 15 назад, когда медведь пришёл к столбу за 40 километров, встал на задние лапы, дотронулся — и его убило, — рассказал эколог.