В Киеве сообщили о срыве переговоров по газу с Россией

Дедлайн для заключения нового долгосрочного контракта истекает ровно через неделю.

Анонсированные на 5 декабря трёхсторонние переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не состоятся. Об этом заявили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Незалежной. Причины срыва консультаций не разглашаются.

— Дата переговоров не подтверждена, — сообщает сайт общественного телевидения hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предыдущая встреча по этому вопросу состоялась 28 ноября. С российской стороны присутствовали глава Минэнерго Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, с украинской — министр энергетики Алексей Оржель, а также руководство "Нафтогаза" и оператора газотранспортной системы Украины.

Напомним, что дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 13 декабря.

18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.