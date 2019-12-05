Путин заявил о готовности России продлить СНВ-3 уже в этом году

Москва выступает с инициативами по ограничению ракетного вооружения, инициативы нет, поэтому страна вынуждена принимать меры по ликвидации угроз.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить договор с США от 2010 года о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до конца этого года. Об этом глава государства сказал на совещании по военной тематике в Сочи.

— Все наши предложения по продлению договора на столе. Никакой реакции от партнёров не получили. Хочу подтвердить позицию РФ: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года продлить договор СНВ-3, — сказал президент.

Российский лидер напомнил, что послал европейским партнёрам свои предложения по поводу ограничения ракетного вооружения, но ответ, хоть и отрицательный, поступил только от Парижа.

— От других партнёров реакции нет, это вынуждает нас принимать меры по ликвидации угроз, — добавил Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что США не исключили возможности продления СНВ-3.