Поклонники неординарной пары переживают за самочувствие Екатерины Терешкович, которая из-за неизвестной болезни изменилась до неузнаваемости, но теперь под угрозой оказался ещё и её молодой супруг.

Шоумен Гоген Солнцев по-философски относится к недугам своей жены, 64-летней Екатерины Терешкович. По словам эпатажного блогера, в её возрасте "невозможно быть абсолютно здоровым".

— Дела не так хорошо, как могли бы быть. В силу возраста просыпаются какие-то болячки, — поделился он в интервью порталу "Дни.ру". — Плюс употребление не совсем правильных таблеток, медицинских препаратов, замешанных со спиртосодержащей продукцией, накладывает очень печальный отпечаток.

По словам Гогена, про болезни говорить некрасиво и такие вещи обычно скрывают, многие знаменитости вообще считают эту тему запретной для обсуждения в прессе. Той же позиции придерживается и сам шоумен, хотя при этом он намекнул, что его здоровье оставляет желать лучшего.

— Я вполне могу отъехать первее, чем Екатерина, — шокировал Солнцев своим признанием. — Я тоже далеко не кристально здоровый человек.

Ранее Лайф сообщал, что в последнее время Гоген Солнцев появляется на публике без своей супруги. Ходили слухи, что возлюбленная 38-летнего шоумена попала в больницу из-за алкогольной зависимости, но, по словам знакомых Екатерины, всё гораздо страшнее. Пенсионерка серьёзно больна и изменилась до неузнаваемости: сейчас Терешкович абсолютно лысая, а кожа головы покрыта красными пятнами.

О браке неординарной пары стало известно в начале 2018 года. Личная жизнь супругов сразу заинтересовала многих, и их стали приглашать на популярные передачи. Влюблённые то расставались, то сходились снова. При этом Гоген утверждал, что его не волнуют возраст и внешность жены и ему важнее духовная близость. Однако Екатерина всё равно легла под нож пластического хирурга, чтобы порадовать любимого.