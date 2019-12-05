В Зеленограде водитель Lada сбил женщину с двумя детьми на переходе

В Зеленограде водитель автомобиля Lada сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу с двумя детьми. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Уточняется, что случилось это примерно в 18:30 на улице Каменке у корпуса № 2016.
Примерно в 18:30 в городе Зеленоград на улице Каменка напротив корпуса 2016 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Лада» сбил женщину и 2 детей. Все 3-е пострадавших госпитализированы.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 5, 2019
Движение затруднено.
Водитель на месте, по факту #ДТП ведется проверка
— Все трое пострадавших госпитализированы. Движение затруднено, — говорится в сообщении.
Как стало известно Лайфу, впоследствии один ребёнок скончался.
Ранее сегодня страшное ДТП произошло в Марий Эл. Там погибли две женщины и ребёнок.
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