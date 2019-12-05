В Зеленограде водитель Lada сбил женщину с двумя детьми на переходе

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Фото © vk.com/zelenograd_chp

В Зеленограде водитель автомобиля Lada сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу с двумя детьми. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Уточняется, что случилось это примерно в 18:30 на улице Каменке у корпуса № 2016.

Все трое пострадавших госпитализированы. Движение затруднено, — говорится в сообщении.

Как стало известно Лайфу, впоследствии один ребёнок скончался.

Ранее сегодня страшное ДТП произошло в Марий Эл. Там погибли две женщины и ребёнок.

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