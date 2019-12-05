Лавров ответил Германии на обвинения о причастности России к убийству в Берлине

Лавров напомнил, что между Москвой и Берлином существуют каналы общения правоохранительных органов, которыми нужно пользоваться.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал обвинения Берлина в причастности Москвы к убийству гражданина Грузии в Германии.

По мнению Лаврова, такая позиция Берлина неприемлема. Он также напомнил, что между Россией и Германией существуют каналы обмена информацией правоохранительных органов.

— Если наши немецкие партнёры будут предъявлять, что вот мы считаем, что Россия сотрудничала недостаточно, мне неизвестно, на чём они такие оценки основывают, — отметил министр.

Напомним, в августе 2019 года неизвестный застрелил гражданина Грузии в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В связи с этим вчера Германия выслала двух российских дипломатов. Позже в бундестаге назвали высылку сотрудников российского посольства фарсом, поскольку достоверных доказательств причастности России к этому делу нет.