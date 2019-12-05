Лоза — о выступлениях на корпоративах: Платят не за песни, а за селфи

По словам автора шлягера "Мой плот", артисты на частных выступлениях оказываются в роли свадебных генералов. И это всех устраивает.

Известный музыкант, певец и блогер Юрий Лоза рассказал о своём отношении к выступлениям на корпоративах. По словам артиста, в этом нет ничего плохого, да и нового мало — свадебные генералы были и в позапрошлом веке. Главное, чтобы обе стороны понимали, что это имеет опосредованное отношение к творчеству и искусству.

— Артисты сегодня выступают в роли свадебных генералов. От них не требуют пения. Они должны оказаться в определённом месте в определённое время, чтобы все присутствующие смогли сделать селфи. Или должны просто посидеть рядом с юбиляром, — рассуждает Лоза в интервью News.ru.

При этом звёзд на корпоративах давно не смущает, что публика жуёт или громко разговаривает. Артисты привыкли относиться к таким заказам исключительно с коммерческой точки зрения, отмечает он.

— Существует немало поговорок, которые отражают подход к выступлениям, неважно где. Например: "Деньги в руки — будут звуки". Или: "Деньги на месте — будут вам песни". И ещё вот: "Деньги в кассы — искусство в массы", — добавил музыкант.

Ранее стало известно, что гонорар певицы Софии Ротару за московские корпоративы в Новый год составляет 3,8 миллиона рублей (60 тысяч долларов).

Юрий Эдуардович Лоза — знаменитый советский и российский поэт-песенник и композитор, сотрудничавший с такими коллективами, как "Интеграл" Бари Алибасова, "Примус" Ярослава Ангелюка и "Зодчие" Юрия Давыдова. С середины 80-х занимался сольной карьерой, а в 1993-м основал собственную звукозаписывающую студию. Является автором шлягеров "Плот", "Сто часов", "Я умею мечтать". Подробную биографию артиста читайте на сайте uznayvse.ru.