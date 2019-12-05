Старый указатель из столичного метро продали за 40 тысяч рублей

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Как рассказали представители подземки, двухсторонний лайтбокс ранее висел на выходе в город к улице Арбат.

В московском метро продали через аукцион старые указатели, которые демонтировали с разных станций. На протяжении более 20 лет они указывали направления пассажирам, но вместо свалки они отправятся к коллекционерам и поклонникам столичного метрополитена. Лайф вёл прямую трансляцию с аукциона.

<p>Лайтбокс со станции &#34;Сокол&#34; Замоскворецкой линии. Фото © LIFE</p>

Начальная стоимость большинства лайтбоксов составляла 7,5 тысячи рублей. За некоторые экземпляры развернулась нешуточная битва. Так, например, указатель на выход со станции "Киевская" на Арбатско-Покровской линии был куплен за 16,5 тысячи рублей. Лайтбокс со станции "Сокол" Замоскворецкой линии ушёл с молотка за 36,5 тысячи рублей. Но самым дорогим лотом стал двусторонний световой короб "Нет входа" со станции "Арбатская".

<p>Лайтбокс со станции &#34;Арбатская&#34;. Фото ©LIFE</p>

Впрочем, эта сумма не является рекордной в истории аукционов, которые проводит столичный метрополитен. В конце прошлого лета неизвестный покупатель приобрёл указатель со станции "Охотный Ряд" за 51,5 тысячи рублей.

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