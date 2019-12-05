Газзаев об оскорблениях в адрес Дзюбы: На каждый роток не накинешь платок

По мнению знаменитого тренера, такое поведение не красит болельщиков и РФС должен реагировать на такие вещи.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в истории с болельщиками, оскорблявшими капитана Артёма Дзюбу, встал целиком на сторону футболиста. Экс-наставник национальной команды связывает это и с отсутствием "культуры боления" в России в целом, и с персоналиями некоторых фанатов.

— На каждый роток не накинешь платок, потому что есть дебилы, которые позволяют себе такие вещи, — заявил Газзаев, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

По словам знаменитого тренера, ни один футболист, выходящий на поле, не хочет проявить себя плохо или вообще проиграть, и это должен понимать любой болельщик. Он добавил, что такое поведение не красит болельщиков и РФС должен реагировать на такие вещи.

Ранее Петроградский суд Санкт-Петербурга вынес вердикт заводящему фанатов "Спартака" Валерию Безве, наиболее известному как Валера Амиго. Правоохранители сочли, что именно он, "используя средство звукоусиления", выкрикивал нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы, а также призывал к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора. Безве запретили посещать спортивные мероприятия в течение полутора лет и обязали выплатить штраф в пять тысяч рублей.

"Спартак" с этой позицией не согласен и намерен добиться разрешения вернуть заводящего фанатов на трибуны.