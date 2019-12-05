Полсотни голодных белых медведей окружили посёлок на Чукотке

Экологи считают, что животные не могут покинуть материк из-за тонкого льда на берегу Чукотского моря.

На Чукотке в окрестностях посёлка Рыркайпий собралось более 50 медведей. Животные застряли возле мыса Кожевникова из-за аномально тёплой погоды. Об этом сообщает WWF.

— Если бы лёд был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них бы уже ушли в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега. В посёлки медведи тоже любят заходить, посмотреть, как люди живут, и в поисках еды, — заявил координатор WWF России по сохранению Арктики Михаил Стишов.

Всего вокруг посёлка специалисты WWF насчитали 56 белых медведей, которые в поисках еды изучают побережье Чукотского моря. Все общественные мероприятия отменены, а детей доставляют в школу и детский сад на автобусах.

Вокруг Рыркарпия дежурят патрульные, которые следят за тем, чтобы медведи не приближались к посёлку. Местные жители ждут, когда вода у берега окончательно замёрзнет и медведи покинут мыс Кожевникова.

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