Дню волонтёра посвятили добрые акции по всей России

Сегодня, в Международный день добровольца, в России провели несколько акций, посвящённых этому празднику.

К примеру, во всех регионах состоялись "Добрые уроки". В десяти тысячах образовательных учреждений и в двух тысячах учреждений культуры ученикам показали полнометражный фильм "Волонтёры будущего", посвящённый выдающимся историям детей-добровольцев.

В аэропортах и на железнодорожных вокзалах страны прошла акция "Добро в России". В аэропорту Сочи, в Шереметьево и Внуково, на Павелецком и Курском вокзалах установили тематические стенды "Добро в России", посвящённые добровольчеству.

В столичном метрополитене провели "Добрые концерты" с участием профессиональных музыкантов и известных исполнителей. На станциях "Курская", "Китай-город", "Театральная", "Комсомольская" и "Маяковская" выступили лауреаты музыкальных конкурсов, среди которых Максим Круженков, Анастасия Белявская, Олег Сидоров, Илья Аноприев, Иван Аваков из "Маста бэнд" и сёстры Манулины.

А артисты лейбла Black Star вместе с командирами воздушных судов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" поздравили россиян с Национальным и Международным днём добровольца в тысячах метров над землёй.