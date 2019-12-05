Экс-участник "Миража" Роман Жуков заявил, что его "подставили" на миллион рублей

Под угрозой оказался концерт "Дискотека СССР" в Перми. Выяснилось, что исполнителям нечем платить.

Музыкант, певец, композитор и бывший участник группы "Мираж" Роман Жуков заявил Лайфу, что в Перми его обманули на миллион рублей. Организатор концерта "Дискотека СССР" Елена Бородина якобы растратила эту сумму, предназначенную на гонорары артистам и проведение шоу.

— Артисты сейчас приехали, у неё нет денег на гонорары, показывает нам вот эти вот липовые расходы. И у нас сейчас два варианта: либо мы сейчас отменяем концерт, но у неё нет денег, даже чтобы вернуть зрителям, которые будут сдавать билеты, потому что у неё нет их, — заявлял Жуков перед концертом.

Он видел только два пути разрешения ситуации: отменить концерт или заключить с Бородиной долговое соглашение.

— Она пишет нам расписку, и артисты как-то выступают в долг. Но скандал сейчас может быть, потому что мы ещё с артистами не говорили, согласны они в долг работать или нет, — объяснил артист.

Сама Бородина заверила, что у их фирмы "всё чисто" и "все деньги в билетах", она согласилась написать расписку. Концерт в итоге состоялся.

В нём были заявлены участники групп "Мираж", "На-на", "Сладкий сон", "Восток", "Унесённые ветром", "Рок-острова", "Анонс", "Арамис", "Старый примус", "Твой день", "Принцесса", "МГК", "Нэнси".

Ранее организатора концерта Сергея Шнурова оштрафовали за мат исполнителя.