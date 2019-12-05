На Кубани хуторянин убил жену, тёщу и ранил малолетнюю дочь

Убийца сам сдался полиции на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело.

На хуторе Южном в Краснодарском крае мужчина жестоко убил жену, тёщу и ранил двухлетнюю дочь, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина проживал отдельно от семьи и долгое время конфликтовал с 66-летней тёщей, с которой жили его жена и две дочери. После очередной ссоры он вернулся с ножом и напал на женщин, пока те спали. Пенсионерка выбежала на улицу в попытке спастись, однако злоумышленник догнал её и продолжил наносить удары.

— В ходе осмотра на теле 37-летней потерпевшей было обнаружено более 40 повреждений, на теле её матери — более 25 ранений, в результате которых они скончались. Кроме того, мужчина причинил двухлетней дочери три непроникающих ранения в область предплечья и живота, — говорится в сообщении СКР.

Наутро после убийства мужчина сам вызвал полицию, после чего был задержан. Двум малолетним детям была оказана необходимая медицинская помощь, а в отношении их отца возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Татарстане пьяный мужчина жестоко расправился с женой, двухлетним сыном и 19-летним пасынком. Ещё одному ребёнку удалось сбежать из квартиры, разбив окно.