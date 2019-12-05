Фетисов раскрыл один из секретов побед советских хоккеистов

Особое внимание уделялось питанию. Практически целый год спортсмены были на сборах, поэтому им обеспечивали двойное питание.

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Вячеслав Фетисов рассказал один из секретов побед сборной Советского Союза. По его словам, дело было в том числе в питании.

— Мы тяжёлые напитки не пили. Иначе мы бы столько не выигрывали. У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет. Не дай бог кто нарушит, мы бы сами ему голову оторвали, — передаёт телеканал "360" его слова.

Спортсменам организовывали двойное питание, так как 11 месяцев в году они были на сборах. Советский хоккеист отмечает, что с утра они ели яичницу, творог и кефир, на десерт — чай с булочкой. На обед обязательно первое, второе и компот.

— Пироженки были постоянно, — добавил Фетисов.

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