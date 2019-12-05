Фетисов раскрыл один из секретов побед советских хоккеистов

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Вячеслав Фетисов рассказал один из секретов побед сборной Советского Союза. По его словам, дело было в том числе в питании.
— Мы тяжёлые напитки не пили. Иначе мы бы столько не выигрывали. У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет. Не дай бог кто нарушит, мы бы сами ему голову оторвали, — передаёт телеканал "360" его слова.
Спортсменам организовывали двойное питание, так как 11 месяцев в году они были на сборах. Советский хоккеист отмечает, что с утра они ели яичницу, творог и кефир, на десерт — чай с булочкой. На обед обязательно первое, второе и компот.
— Пироженки были постоянно, — добавил Фетисов.
Ранее Лайф сообщал, что Овечкин зажёг паяльник на скамейке запасных "Вашингтона" и это взорвало Сеть.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram