В Чечне вместе с АЗС сгорели пять машин — видео

Возгорание площадью 90 квадратных метров удалось потушить, последующего взрыва не было.

В Чечне в городе Шали произошёл пожар на АЗС, сгорело пять машин. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 16:42, горели три топливораздаточные колонки. На время тушения территорию АЗС оцепили, идущую к ней дорогу перекрыли, людей отвели на безопасное расстояние.

К ликвидации возгорания было привлечено 30 человек и шесть единиц техники. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Ранее Лайф показал видео взрыва на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана.