В Москве задержали мужчину с "опасной жидкостью"

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника и мотив его действий.

В Москве полицейские задержали мужчину, который заявил, что у него при себе флаконы с опасной жидкостью.

— Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции по району Якиманка, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД РФ по Москве не дают официальных комментариев по задержанию. Отмечается, что полиция устанавливает личность нарушителя, выясняет мотивы его действий и то, какая при нём была жидкость.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве арестовано девять подозреваемых в терроризме.