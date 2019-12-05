Тимберлейк ответил на слухи о своей измене

Актёр признался, что несколько недель назад совершил "серьёзную ошибку", но между ним и его партнёршей по фильму не было близости.

Американский певец и актёр Джастин Тимберлейк опубликовал пост в своём инстаграме, в котором впервые прокомментировал слухи об измене своей супруге Джессике Бил.

Актёр признался, что несколько недель назад совершил "серьёзную ошибку", но между ним и его партнёршей по фильму не было близости.

— Я слишком много выпил той ночью и сейчас очень сожалею из-за своего поведения. Это не тот пример, который я хотел бы показать сыну, — написал Тимберлейк.

Он попросил прощения у жены и семьи за своё поведение в этой ситуации.

Кроме того, актёр заявил, что гордится возможностью работать в фильме Фишера Стивенса "Палмер" и с нетерпением ждёт момента, когда зрители смогут оценить его работу.

В конце ноября Джастина Тимберлейка заметили в баре с актрисой Алишей Вейнрайт. Тогда СМИ выразили предположение, что он изменяет своей супруге, с которой они вместе уже семь лет.