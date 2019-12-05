Фотобанк Shutterstock удалил запрещённый контент по требованию Роскомнадзора

Третьего декабря стало известно, что российское ведомство ограничило доступ к нескольким страницам сайта.

Один из крупнейших фотобанков в мире — Shutterstock удалил материалы с оскорблениями государственных символов России и страницы с описаниями способов самоубийства. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

— Shutterstock удалил материалы с запрещённой информацией и исключён из реестра, — цитирует РИА "Новости" Ампелонского.

Напомним, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым страницам американского домена Shutterstock и внёс их в реестр запрещённой информации.