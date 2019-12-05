Оператор "Северного потока — 2" возобновил укладку труб

Глава австрийской компании — партнёра "Газпрома" выразил надежду, что всё удастся завершить в установленный ранее срок.

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG активизировала укладку труб, сообщил глава австрийской OMV AG (партнёр "Газпрома" по проекту) Райнер Зеле.

— Я вижу, что они [Nord Stream 2 AG] вновь начали работы по укладке трубопровода, — приводит ТАСС слова Зеле.

Он предложил не тратить время на разговоры, а начать прокладывать трубы. Кроме того, Зеле отметил, что процесс по укладке газопровода будет зависеть от погодных условий.

По поводу возможных санкций США в ответ на строительство "Северного потока" Зеле сказал: "Давайте работать и укладывать трубу. Надеюсь, мы всё завершим вовремя".

Зеле выразил мнение, что это станет сигналом для стран Европы, который не могут принять политики. Он полагает, что ограничения США являются вмешательством в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Лишь европейские политики вправе решать, нужно ли вводить рамки и решать вопрос по поводу импорта газа и прочих энергоресурсов.

4 декабря в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение по поводу санкций против "Северного потока — 2".