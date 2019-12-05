Песков — о предстоящей встрече Путина и Зеленского: Есть осторожный оптимизм

Пресс-секретарь президента России также отметил конструктивность телефонных разговоров лидеров двух стран.

Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по поводу выстраивания российско-украинских отношений в связи с грядущей встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

— Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм, — сказал Песков телеканалу "Дождь".

Он также напомнил о том, что оба лидера уже не раз разговаривали по телефону. Также пресс-секретарь подчеркнул, что, если такой же конструктивный диалог продолжится на очной встрече, это станет предпосылкой для облегчённого выхода из решения, волнующего обе стороны.

В то же время Песков отметил, что пока ещё рано говорить о том, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.

Напомним, 9 декабря в Париже пройдёт саммит в "нормандском формате". Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой саммита станет нынешняя ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, а также переговоры о политическом урегулировании.