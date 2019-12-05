Бывшего замминистра транспорта Подмосковья задержали за взяточничество

В 2017 году Валов стал главой Щёлковского района, а в 2019-м получил должность замминистра транспорта Подмосковья.

Бывшего замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Валова задержали за взяточничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В пятницу следствие планирует ходатайствовать о его аресте, — отметил собеседник агентства.

С 2014 года Валов занимал должность главы Администрации Щёлковского района. В 2017 году он стал главой района, а в 2019-м получил должность замминистра транспорта Подмосковья.

Также сообщается, что по подозрению в получении взятки был задержан ещё один чиновник — Георгий Волосевич — замдиректора Щёлковского муниципального учреждения, оказывающего ритуальные услуги. Бабушкинский суд отправил мужчину под домашний арест.