В Калининграде четыре лебедя погибли из-за отравления

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Фото © VK/"Клюквенное"

Две птицы уже погибли, состояние ещё двоих оценивается как тяжёлое, за их жизни борются врачи.

В Калининграде волонтёры нашли на Верхнем озере и в парке Макса Ашманна лебедей в тяжёлом состоянии, которых могли отравить. Об этом сообщается в группе приюта-передержки "Клюквенное".

К сожалению, мы потеряли ещё одну птицу, огромный белый лебедь ушёл на радугу. Двум птицам оказывают реанимационную помощь. Недавно стало плохо последнему (третьему) из оставшихся в живых лебедю. Двое находятся на кислороде, состояние у всех тяжёлое, — говорится в сообщении группы.

Отмечается, что всего погибло четыре лебедя.

<p>Фото © VK/&#34;<a href="https://vk.com/public88191314" target="_blank">Клюквенное</a>&#34;</p>

По словам врачей, у одной из осмотренных ими птиц был чрезвычайно сильно вздут кишечник, сдавивший лёгкие и сердце. Это серьёзно затруднило дыхание. Когда же её забирали волонтёры, им сказали: "Установленный диагноз — отравление".

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