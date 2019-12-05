В Калининграде четыре лебедя погибли из-за отравления

Две птицы уже погибли, состояние ещё двоих оценивается как тяжёлое, за их жизни борются врачи.

В Калининграде волонтёры нашли на Верхнем озере и в парке Макса Ашманна лебедей в тяжёлом состоянии, которых могли отравить. Об этом сообщается в группе приюта-передержки "Клюквенное".

— К сожалению, мы потеряли ещё одну птицу, огромный белый лебедь ушёл на радугу. Двум птицам оказывают реанимационную помощь. Недавно стало плохо последнему (третьему) из оставшихся в живых лебедю. Двое находятся на кислороде, состояние у всех тяжёлое, — говорится в сообщении группы.

Отмечается, что всего погибло четыре лебедя.

По словам врачей, у одной из осмотренных ими птиц был чрезвычайно сильно вздут кишечник, сдавивший лёгкие и сердце. Это серьёзно затруднило дыхание. Когда же её забирали волонтёры, им сказали: "Установленный диагноз — отравление".