Названы самые популярные видео на YouTube в России

Среди самых популярных музыкальных роликов первое и второе место достались клипам Артура Пирожкова "Зацепила" и "Алкоголичка".

Специалисты компании Google опубликовали рейтинг самых просматриваемых роликов на YouTube в русскоязычном сегменте Интернета.

На первом месте оказалась пародия на детский мультсериал "Фиксики" — "Чинилы и большой секрет" блогера Сыендука.

Второе место занял документальный фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни" о теракте в школе в Северной Осетии.

Третье место досталось выпуску программы "Вечерний Ургант" с певицей Билли Айлиш.

В топ-10 вошли номер шоумена Павла Воли "Про настоящих женщин", анимационный сериал "Фиксики", номер резидентов Comedy Club Демиса Карибидиса, Андрея Скорохода и Тимура Батрутдинова — "Неожиданная развязка", ролик "Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица", обзор кинофильма "Т-34" от блогера BadComedian, а также запись эксперимента под названием "Что, если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок".

Среди самых популярных музыкальных видео первое и второе место достались клипам Артура Пирожкова "Зацепила" и "Алкоголичка", а третье — видео дуэта Artik & Asti на трек "Грустный дэнс".

Отмечается, что в этом году пользователи YouTube чаще всего смотрели клипы на песни "Сердцеедка" Егора Крида, "Пчеловод" от RASA, "Витаминка" Тимы Белорусских. Кроме того, особой популярностью пользовалась композиция I'm ok питерской группы Little Big.

Ранее стали известны самые популярные музыкальные видеоклипы на YouTube.