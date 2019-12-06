Посол РФ в США ответил на введение антироссийских санкций

По словам Антонова, американские партнёры выдвигают обвинения, но не предоставляют доказательства.

Вашингтон снова расширил свои чёрные списки, добавив в них несколько российских граждан и компаний вместо того, чтобы наладить эффективный диалог в сфере кибербезопасности и договорённостей о реагировании на киберугрозы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

— Мы давно предлагали американской стороне наладить прямой диалог ... Однако Вашингтон сознательно игнорирует эту идею, предпочитая называть Россию "киберпреступником". Такая риторика явно не способствует стабилизации двусторонних отношений, — заявил он.

По словам Антонова, двоим россиянам инкриминируются серьёзные уголовные преступления, а серьёзных доказательств никто с американской стороны предоставить не может. "Такая практика стала нормой для партнёров", — добавил Антонов.

При этом, как отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, едва ли хоть один здравомыслящий политик в США рассчитывает на серьёзный экономический ущерб для РФ от новых антироссийских санкций, тем более что истинная цель их введения кроется в другом.

— Вся санкционная политика США направлена на разъединение Европы, на превращение её в очаг всевозможных конфликтов. В данном случае речь идёт о том, чтобы максимально затруднить поиск оптимальных решений в ходе предстоящего 9 декабря саммита "нормандской четвёрки", — написал Клинцевич.

Он убеждён, что своими попытками оказать давление на Россию Вашингтон пытается подать пример своим европейским сателлитам в духе "делай как мы".

Ранее Лайф сообщал, что США усилили санкции против России.