У курящей вейп американки нашли заболевание лёгких, как у заводских рабочих

При анализе образца ткани пациентки в испарениях электронной сигареты были найдены следы никеля, алюминия, марганца, свинца, хрома и кобальта.

У 49-летней женщины обнаружили редкое заболевание лёгких, которое, предположительно, было вызвано курением электронных сигарет, сказано в исследовании, опубликованном в научном журнале European Respiratory Journal.

У пациентки диагностировали пневмокониоз, вызванный вдыханием пыли тяжёлых металлов. Такое же заболевание часто встречается среди рабочих тяжёлых отраслей промышленности и приводит к фиброзу лёгких, затруднению дыхания и хроническому кашлю.

— Пациентка не находилась под воздействием тяжёлых металлов, поэтому мы сделали вывод, что возможной причиной её болезни стало курение электронных сигарет, — сказал профессор Калифорнийского университета Кирк Джонс.

При анализе образца ткани пациентки в испарениях электронной сигареты были найдены следы никеля, алюминия, марганца, свинца, хрома и кобальта.

Известно, что женщина курила вейп с конопляным маслом, использование которого ранее уже приводило ко множеству заболеваний в США.

Ранее Лайф сообщал, что в США по меньшей мере 18 человек умерли из-за курения электронных сигарет. Учёные назвали компонент смесей, ставший причиной гибели вейперов. В Минздраве РФ также задумались над запретом вейпов в России.