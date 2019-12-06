В Риге состоялось шествие в защиту русских школ

В нём приняли участие около тысячи человек, они прошли от здания Министерства образования и науки в Старом городе до памятника Свободы.

В столице Латвии Риге прошло шествие в защиту образования на русском языке. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Люди держали в руках фонарики и включённые мобильные телефоны, таким образом символизируя борьбу света с тьмой. Также участники акции протеста держали плакаты с надписями на русском, латышском и английском языках, — говорится в сообщении.

Шествие было организовано партией "Русский союз Латвии" при поддержке Штаба защиты русских школ. В нём приняли участие около тысячи человек, они прошли от здания Министерства образования и науки в Старом городе до памятника Свободы.

Русскоязычные жители республики уже не в первый раз пытаются достучаться до властей и отстоять право обучаться на родном языке, что запрещается делать согласно принятому сеймом 22 марта 2018 года закону. По нему с 2019/20 учебного года будет осуществлён переход на обучение только на латышском языке в школах нацменьшинств. Реформа должна завершиться к 1 сентября 2021 года.