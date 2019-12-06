В Испании "оживили" британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа

Врачи из клиники Валь д'Эброн в Барселоне, Испания, совершили настоящее чудо, когда смогли вернуть к жизни британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов из-за сильного переохлаждения. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Всё случилось ещё 3 ноября в каталонских Пиренеях, однако стало известно об этом только сейчас. 34-летняя Одри Мэш вместе с мужем отправилась на прогулку в горы, там супруги попали в сильную снежную бурю. Сперва они хотели её переждать, но потом решили выбираться, в этот момент женщина начала "вести себя странно".

По словам её мужа Рохана Шоемана, пока они ползли по снегу, в какой-то момент Одри начала нести бессмыслицу, потом её речь стала неразборчивой, затем женщина совсем затихла, пока в конечном итоге не сделала "последний вздох" и не потеряла сознание.

— Я попытался найти её пульс и посмотреть, дышит ли она, но не нашёл ничего, никаких признаков жизни, — вспоминает Рохан.

В это время знакомые пары начали переживать, что супруги долго не возвращаются, и обратились за помощью к спасателям. На помощь был отправлен вертолёт, который и нашёл их на одном из склонов. К этому моменту у Одри уже остановилось сердце, а температура тела была ниже 20 градусов.

Женщину доставили в клинику и срочно подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации и восстановили сердечную деятельность. Когда температура тела поднялась до 30 градусов, её реанимировали, причём без каких-либо неврологических осложнений.

Спустя 11 дней Одри самостоятельно покинула стены медицинского учреждения, единственным осложнением, которое у неё отметили врачи, была потеря чувствительности пальцев, из-за которой женщине пришлось купить новые штаны, так как старые она не могла застегнуть.