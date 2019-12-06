В работе Facebook и Instagram произошёл сбой

Наибольшие трудности пользователи испытали с просмотром новостной ленты соцсетей.

Пользователи социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм" со всего мира жалуются на сбой в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных веб-ресурсов.

Чаще всего на неполадки жалуются пользователи из США, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Бразилии и Аргентины. В России с неисправностями больше всех столкнулись жители Москвы.

Порядка 45% пользователей "Фейсбука" сообщили о проблемах в работе новостной ленты, у 27% — трудности со входом в свой аккаунт, а у 26% — полностью не работает сайт. Главной проблемой "Инстаграма" также является неработающая новостная лента. Об этом рассказали 52% пользователей. Сториз не загружается у 32%, ещё 14% не могут зайти в свой аккаунт.