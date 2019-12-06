Небензя пошутил об отсутствии российской комнаты в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп пообещал своему гостю, что об "этом позаботятся".

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время своего визита в Белый дом в шутку посетовал на отсутствие там "российской комнаты".

— Мы видели "китайскую комнату", но мы не видели "российскую комнату". Может, она тут самая секретная, мы её не смогли обнаружить, — сказал Небензя президенту США Дональду Трампу.

Американский президент в свою очередь пообещал "позаботиться об этом".

Ранее постпред Китая Чжан Цзюнь заявил Трампу, что ему понравился интерьер комнаты в Белом доме, оформленной в китайском стиле.