Авиакомпания Новой Зеландии будет использовать съедобные чашки ради экологии

Чтобы они оставались свежими, их следует хранить как печенье — в герметичном контейнере.

Авиакомпания Новой Зеландии будет использовать на своих рейсах съедобные кофейные чашки для того, чтобы обезопасить окружающую среду. Об этом пишет The Sun.

We're always looking for ways to reduce waste on board, so we're trialing an edible biscotti coffee cup from twiice 🍪 Who's eating their cup once they've finished what's inside? ☕️ #AirNZSusty pic.twitter.com/SFgL16dDLC — Air New Zealand✈️ (@FlyAirNZ) December 3, 2019

Стаканчики изготовлены из пшеничной муки, сахара, яиц и ванили. Производители заявляют, что чашки не протекают и сохраняют свою форму до последнего глотка. Однако, чтобы они оставались свежими, их следует хранить как печенье — в герметичном контейнере. Также планируется выпустить безглютеновую и шоколадную "посуду".

В Сети восприняли эту новость неоднозначно. Некоторые предложили использовать многоразовую стеклянную посуду, поскольку есть мокрую бисквитную чашку не слишком приятно. Другие отметили, что им приятнее есть печенье во время чаепития, а не после.

Однако многие оценили съедобную чашку и выразили желание получить такую же.

Ранее Лайф объяснил, почему бизнесу важно думать об экологии.