Стало известно, кого россияне считают героями нашего времени

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Фото © VK / МЧС России

Почти половина россиян уверены, что настоящие герои нашего времени — это те, кто лечит и спасает жизни других людей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передаёт РИА "Новости".

По мнению 47% опрошенных, героями можно назвать сотрудников МЧС, которые приходят на помощь в экстренных ситуациях. 31% опрошенных выделили военных, которые служат в горячих точках, 27% считают героями учителей, чьи подопечные достигли высоких результатов.

Ещё 22% респондентов называют героями нашего времени полицейских, которые рискуют жизнью при обезвреживании преступников, немногим меньше, 21% опрошенных, считают героями нашего времени волонтёров за их безвозмездную помощь и поддержку.

Ранее Лайф сообщал о том, что почти половина россиян уверены, что люди вокруг готовы помогать другим.

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