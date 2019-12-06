Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

В 2020 году ожидается, что ситуация с ценами в стране останется стабильной на протяжении всего года.

Благодаря демпфирующему механизму топливный рынок РФ стабилизировался, а рост цен на топливо стал значительно ниже темпов инфляции — 2,7% с начала года против 3,7–4% в октябре 2019 года. Об этом сказано в статье главы Минэнерго России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

— Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в Российской Федерации стабилен, — сказано в статье.

Механизм призван сдерживать цены на топливо внутри России. В случае если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше внутрироссийской, государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы цены в стране не повышались.

В 2020 году ожидается, что ситуация с ценами на топливо в России останется стабильной на протяжении всего года с учётом планового роста инфляции.

Ранее стали известны цены на бензин в 2020 году.