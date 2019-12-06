Глава Минэнерго рассказал, сколько нефти и газа добыли в России в 2019 году

Новак отметил существенный прирост в экспорте сжиженного природного газа — плюс 44% по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2019 года добыча нефти в России составит около 556–560 миллионов тонн. Об этом говорится в статье главы Минэнерго Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

— Несмотря на волатильность мировых рынков, нефтяная отрасль России уже который год демонстрирует тенденцию к устойчивому развитию, — пишет Новак.

В прошлом году добыча нефти составила 555,9 миллиона тонн. Что касается газа, то здесь в 2019 году рост добычи составит 2% по сравнению с 2018 годом — до 740 миллиардов кубических метров. Новак отметил "впечатляющие успехи" страны на рынке сжиженного природного газа (СПГ).

— Рассчитываем, что по итогам года экспорт газа в сжиженном состоянии вырастет почти на 44% и достигнет порядка 39 млрд куб. м, — заявил министр.

Во многом такие результаты обусловлены запуском на проектную мощность в конце 2018 года завода "Ямал СПГ".

Также министр энергетики сообщил, что в 2019 году добыча угля в России превысит 450 миллионов тонн.