США предложили 15 миллионов долларов за информацию о главе иранской спецслужбы

По словам американского дипломата, Шаллахи снабжал оружием экстремистские шиитские организации и виновен в гибели пяти солдат армии США в 2007 году в Ираке.

Администрация США предложила 15 миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию об одном из командующих иранской спецслужбы "Аль-Кудс" Абдоллахе Резе Шаллахи. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

— Шаллахи обладает длинным послужным списком нападений на американцев и их союзников во всём мире. Он планировал многочисленные убийства военнослужащих коалиции в Ираке, — утверждает Хук.

Также, по словам спецпредставителя, Шаллахи снабжал оружием экстремистские шиитские организации и виновен в гибели пяти американских солдат в Кербеле в 2007 году.

Хук отмечает, что командующий "Аль-Кудс" находится в Йемене. В связи с этим американский дипломат добавил, что 25 ноября судно ВМС США перехватило крупную партию оружия, находясь вблизи берегов этой страны. По мнению Хука, эта находка говорит о том, что Иран всеми силами пытается разжечь в регионе конфликт.