Астронавт снова намок в открытом космосе

Представитель NASA отметил, что, вероятнее всего, утечка идёт со стороны скафандра.

В скафандре итальянского астронавта Луки Пармитано было найдено небольшое количество воды после выхода в открытый космос 2 декабря, сообщил РИА "Новости" официальный представитель NASA.

— Небольшое количество жидкости было обнаружено на ограниченном участке в месте соединения системы жидкостного охлаждения и вентиляции Луки Пармитано с его скафандром, — сказал он.

Представитель NASA отметил, что, вероятнее всего, утечка идёт со стороны скафандра, поскольку на других участках воды или влаги не было обнаружено. Он также заверил, что неисправный элемент можно будет заменить другим, имеющимся на борту МКС. На следующий выход в открытый космос этот инцидент повлиять не должен.

Недавно Лайф писал о похожем случае, произошедшем 15 ноября. Во время работы в открытом космосе в правом ботинке американского астронавта Эндрю Моргана скопилось небольшое количество воды.