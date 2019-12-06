В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России

Член Совфеда Валерий Рязанский положительно оценил потенциальное нововведение, но отметил, что для его реализации потребуется целый пакет изменений.

Зарплаты учителей по всей стране хотят привести к единому знаменателю, для чего требуется создать общероссийскую систему оплаты труда преподавателей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Как рассказал журналистам зампред Комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, сейчас ситуация такова, что в России нет единой системы оплаты труда и фактически за одинаковую работу преподавателям в разных регионах платят по-разному, местами даже в два раза ниже положенного.

— Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, — уверен Смирнов.

Председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский положительно оценивает потенциальное нововведение, хотя и сомневается, что за ближайший год "что-либо изменится".

Он уточнил, что сами учителя также поддерживают идею, и отметил, что одним только принятием закона нельзя всё поменять, для реального запуска инициативы потребуется "целый пакет изменений".