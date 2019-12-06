В России зафиксировали снижение заболеваемости детей до 14 лет

А вот у подростков в возрасте от 15 до 17 лет нарастает частота болезней глаз, что может быть связано с большой нагрузкой на зрение.

Показатели общей заболеваемости по впервые обнаруженным болезням у детей до 14 лет снизились на 9% за период с 2009 по 2018 год. Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения РФ.

— Общая заболеваемость детей с 2000 по 2009 год нарастала, а за период с 2009 по 2018 год, напротив, снизилась на 9%, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что процент инфекционных и паразитарных болезней упал на 30% с 2000 года, что связывается с развитием вакцинации. Кроме того, уровень заболеваемости нервной системы сократился с 2011 года на 18%, а мочеполовой системы — на 16%. Минимальным стало уменьшение числа заболеваний органов дыхания — на 2% с 2009 года.

— Отмечается повышение заболеваемости детей новообразованиями, однако из этих заболеваний злокачественные составляют всего 3–3,5%, остальные — это доброкачественные заболевания, — отметили в Минздраве.

У подростков в возрасте от 15 до 17 лет нарастает частота болезней глаз, что может быть связано с большой нагрузкой на зрение, добавили в министерстве.

Ранее Минздрав назвал регионы — лидеры по заболеваемости пневмонией.