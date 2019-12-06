Контр-адмирал рассказал, как шёл на таран американского крейсера у берегов Крыма

Богдашин вспомнил об инциденте с советским сторожевым кораблём "Беззаветный" и американским ракетным крейсером "Йорктаун" и эсминцем "Кэрон".

Контр-адмирал, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Богдашин рассказал журналистам, какой ценой в 1988 году обошлось столкновение с американским крейсером, нарушившим границу возле берегов Крыма. Его интервью вышло в эфире телеканала "Звезда".

Он вспоминает, как ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" вторглись в советские территориальные воды, на что отреагировали сторожевые корабли "Беззаветный" и СКР-6.

— Мы находимся между Крымом и крейсером. Вода кипит, скорость 22 узла, американцы стоят, наблюдают. Мы в три раза меньше, чем американский крейсер, — рассказывает Богдашин, в те годы командовавший "Беззаветным".

Он отмечает, что рассчитывал на плавный контакт с американским кораблём, однако на большой скорости всё пошло не совсем по плану, от удара якорь советского корабля оторвался и, перелетев через корабль противника, упал в воду, распоров при этом обшивку "Йорктауну" и оставив небольшую пробоину на "Беззаветном".

— У нас на правом борту находились 4 боевые торпеды в торпедных аппаратах, а у него с левого борта находились 4 боевые торпеды, ракеты "Гарпун". Наши торпедные аппараты начали сближаться с "Гарпуном", — продолжает Богдашин.

После этого, по его словам, он приказал увеличить ход до самого полного и положить руль вправо на борт, после чего корабль двинулся вперёд, выходя на вторую атаку.

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