Во Флориде в ходе перестрелки с полицией убиты два грабителя — видео

Двое мужчин пытались обворовать ювелирный магазин, а затем угнали грузовик компании экспресс-доставки UPS.

В южной части американского штата Флорида убили двух подозреваемых в ограблении магазина, угоне машины и захвате заложника. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, двое мужчин пытались ограбить ювелирный магазин, а затем угнали грузовик компании экспресс-доставки UPS. Они также взяли в заложники водителя и стреляли по преследовавшим их полицейским.

Злоумышленников застрелили сотрудники полиции. Информации о заложнике пока нет. По предварительным данным, среди полицейских нет пострадавших.