СМИ: В США умер бежавший из Советского Союза экс-майор КГБ Шеймов

До 1980 года он работал в Восьмом управлении КГБ и занимался вопросами связи и шифрования.

Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, майор умер ещё 18 октября, но известно об этом стало только сейчас. Шеймов ушёл из жизни в своём доме в штате Вирджиния. Причиной смерти называются осложнения, вызванные болезнью лёгких.

В 1980 году агенты ЦРУ тайно вывезли Шеймова из Москвы. В КГБ он работал в Восьмом управлении и занимался вопросами связи и шифрования.