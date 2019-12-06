СМИ: Плавучий космодром "Морской старт" перебазируют в Россию из США к весне

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Фото © S7

Однако пока не ясно, отправится он через Тихий океан собственным ходом или на буксире.

Плавучий космодром "Морской старт" перебазируют из США в Россию в феврале-марте будущего года, рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

Перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна предварительно планируется на февраль-март 2020 года, — рассказал собеседник агентства.

Однако он не уточнил, отправится ли космодром через Тихий океан самостоятельно или будет отбуксирован.

В октябре Лайф писал, что плавучая пусковая платформа проекта "Морской старт" группы компаний S7 избавилась от всего иностранного оборудования и готова к отплытию.

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