Песков рассказал, какой документ могут принять по итогам "нормандского саммита"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники саммита в "нормандском формате", который пройдёт 9 декабря в Париже, могут принять некий ни к чему не обязывающий документ.

— Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения — это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем, — сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь".

Ранее Песков заявил, что испытывает очень сдержанный оптимизм по поводу выстраивания российско-украинских отношений в связи с грядущей встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, 9 декабря в Париже пройдёт саммит в "нормандском формате". Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой саммита станет нынешняя ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, также пройдут переговоры о политическом урегулировании.