Пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье начали получать страховые выплаты

На настоящий момент принято 15 заявлений о выплатах. К остальным пострадавшим пока не пускают врачи.

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкальском крае начали получать страховые выплаты. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Согаз".

— По состоянию на четверг, 5 декабря, компания произвела выплату страховых возмещений десяти пострадавшим, — говорится в сообщении страховщика.

Отмечается, что компания доставила памятки и формы необходимых медицинских документов в больницы, где пребывают пострадавшие. На настоящий момент принято 15 заявлений о выплатах. К остальным пострадавшим пока не пускают врачи.

Ранее в Забайкалье началась выплата компенсаций семьям погибших и пострадавшим во время ДТП с автобусом.

1 декабря автобус Сретенск — Чита с пассажирами упал с моста. Жертвами аварии стали 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. По факту аварии возбуждено уголовное дело. 4 декабря организатору перевозок по делу о ДТП в Забайкалье продлили срок задержания.