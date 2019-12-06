Женщина организовала смертельную битву мужа и любовника за право быть с ней

16 июня мужчины поговорили по телефону, а на следующий день тело супруга нашли с 35 ножевыми ранениями в шею, грудь и плечо.

Жительница Лондона заставила мужа и любовника биться насмерть, чтобы определить, кто из них останется с ней. Об этом пишет Metro.

35-летняя Аста Юскаускен была в браке с 42-летним Гидруисом Юскаускасом. Женщина завела отношения с 25-летним Мантасом Кведарасом, который до этого сидел в литовской тюрьме. Супруг не хотел разводиться с женой, и у них продолжались сексуальные отношения.

Аста устроила дуэль между мужчинами, чтобы решить, кому она достанется.

16 июня мужчины поговорили по телефону, а на следующий день тело Юскаускаса нашли с 35 ножевыми ранениями в шею, грудь и плечо. Кведарас признался в совершении убийства, на суде обвинитель Хью Дэвис рассказал, что Аста была организатором драки.

— Она заранее знала, что Кведарас собирался причинить серьёзный вред Гидруису. Она поощряла его и помогала, — сказал Дэвис.

После убийства женщина покрывала любовника и прятала его у себя дома, а также избирательно удаляла сообщения со своих мобильных телефонов. При этом Юскаускен отрицает заговор с целью убийства.

Ранее в США обманутый супруг подал в суд на любовника жены и принудил его к выплате 750 тысяч долларов.