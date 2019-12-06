Разработчик "Ярса" объяснил превосходство России над США в ядерной сфере

Соломонов отметил, что гордостью российской оборонной промышленности стала разработанная им межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс".

За последние годы Россия, в отличие от США, проводила модернизацию наземных ядерных сил, и теперь она опережает Вашингтон в этой сфере. Об этом заявил конструктор межконтинентальных ракет "Булава" и "Ярс" Юрий Соломонов в интервью телеканалу "Звезда".

— В США последняя модернизация проходила 10–15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960 года. У них в своё время были попытки создать подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК). Но у них это дело сопряжено с огромными финансовыми затратами. И они на это не идут, — сказал Соломонов.

При этом он отметил, что гордостью российской оборонной промышленности стала межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которая обладает существенно лучшими характеристиками по сравнению с предшественниками.

Ранее Лайф сообщал, что чемоданчик с кнопкой запуска ядерных ракет впервые показали в раскрытом виде.