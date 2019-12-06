Эколог дала советы, чем подкармливать птиц зимой, чтобы не убить

В кормушку можно класть даже сало, лишь бы оно было не копчёным, не солёным и не перченым, отмечает эколог.

Экологи не запрещают подкармливать птиц, зимующих в городах, и даже поощряют, однако это может обернуться гибелью для пернатых, если угощать их не теми продуктами или начать делать это слишком рано. Об этом рассказала глава экоцентра Мосприроды Светлана Подвинцева.

По её словам, лучше всего начинать проявлять сострадание к птицам, когда для этого сложились необходимые погодные условия: установилась низкая температура и выпал постоянный снег на землю.

— Последнее условие — постоянный снежный покров — связано с тем, что находить пищу самостоятельно пернатым становится трудно. А для некоторых видов водоплавающих птиц фактор наличия подкормки может повлиять на задержку миграции в тёплые страны, что сделает перелёт ещё более трудным и опасным, — отмечает Подвинцева.

Если же дело дошло до угощения, то основными продуктами в нём должны стать зерновые смеси из неочищенных зёрен, подсушенные ягоды, например боярышник или рябина. Хорошим решением будет добавить высококалорийные продукты: семена подсолнечника, арахис, лесные и грецкие орехи.

Эколог отмечает, что в кормушку можно класть даже сало, лишь бы оно было не копчёным, не солёным и не перченым, а также сыр и творог. Однако ни в коем случае не стоит угощать птиц чёрным ржаным хлебом, поскольку он вызывает в желудке птиц брожение. Белый же хлеб можно давать мелкими кусочками в подсушенном и измельчённом виде.

— Злаки в вашей кормушке привлекут воробьёв, щеглов и зеленушек; шишки, орехи и жёлуди — лакомство дятлов и соек; а на засушенные ягоды рябины или боярышника слетятся самые красивые обитатели Москвы — снегири и свиристели, — приводит её слова РИА "Новости".

Для водоплавающих же птиц она рекомендует приготовить как белый, так и цельнозерновой хлеб, овсяные хлопья, комбикорм, хотя лучшим решением, конечно, станет специализированный корм для домашних птиц, поскольку в нём нет вредных для птиц веществ.

Говоря же о съестной помощи пернатым обитателям московских парков сейчас, Подвинцева отметила, что пока подкормка не так важна, поскольку погодные условия только сформировались. "Но всё равно желающие накормить птиц могут начинать это делать уже сейчас", — добавила эколог.

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