Учёные выяснили, что переизбыток сна опаснее недосыпа

Выяснилось, что люди, которые спали менее шести часов, на 20% больше подвержены риску инфаркта. При этом у тех, кто спал более девяти часов, такая вероятность повышалась на 34%.

Отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем, даже если человек регулярно занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни, считают учёные Колорадского университета в Боулдере, пишет MedicalXpress.

В рамках семилетнего исследования специалисты изучали режим сна, генетические и медицинские данные 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа.

Оказалось, что люди, которые спали менее шести часов, на 20% больше подвержены риску инфаркта, чем те, кто спал от шести до двенадцати часов. У тех, кто спал более девяти часов, вероятность сердечного приступа увеличивалась на 34%.

Учёные отметили, что сон продолжительностью от шести до девяти часов снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18%.

Также недостаток сна может повлиять на слизистую оболочку артерий, или эндотелия, а также стать причиной развития воспалительных клеток в костном мозге, в то время как чересчур долгий сон может привести к воспалению в организме.